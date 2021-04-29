Хартум, , 03:32 — REGNUM Информация о приостановке действия российско-суданского соглашения о строительстве морской базы в Судане является недостоверной, 29 апреля сообщили в пресс-службе посольства России в Хартуме.

Речь идет о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. В российской дипмиссии заверили, что никаких уведомлений о заморозке договора от суданских властей не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля телеканал Al Arabiya передал о том, что военное руководство Судана якобы приостановило соглашение с Россией о базе ВМФ на территории Порт-Судана.

Позже суданское внешнеполитическое ведомство опровергло сообщения о заморозке действия документа и отметило, что подобная информация от РФ также не поступала.

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