Оттава, , 04:10 — REGNUM В Канаду 28 апреля прибыла первая партия вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает погранслужба Канады.

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По информации ведомства, партия из 304,8 тыс. доз препарата была доставлена самолётом в аэропорт Торонто.

Напомним, что американская вакцина от COVID-19 была одобрена для использования на территории страны ещё 5 марта. Поступление её в Канаду задержалось в связи с проблемами у производителя. К настоящему времени в стране прививки препаратами Pfizer, Moderna, и AstraZeneca сделали около 11,7 млн человек (30,8% населения).

Как сообщало ИА REGNUM, первый летальный исход после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca зафиксировали на территории Канады

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