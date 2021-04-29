Петропавловск-Камчатский, , 03:29 — REGNUM Бывшие работники муниципального унитарного предприятия Карагинского района Камчатки «Портпункт Оссора» получили 2,5 млн рублей задолженности по зарплате. Всего долг предприятия-банкрота перед коллективом составлял 3,3 млн рублей. Погасить задолженность конкурсного управляющего обязал суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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При ведении конкурсного производства на предприятии в первую очередь погашения были поставлены долги по займам МУП, а не по заработной плате. Камчатская транспортная прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Но конкурсный управляющий обжаловал его в суде. Суды трёх инстанций признали представление прокурора законным.

Работники предприятия-банкрота начали получать задолженность по зарплате, а управляющий получил штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы 28 апреля задержан генеральный директор акционерного общества «Сахапроект» Аркадий Габышев. Его обвиняют в невыплате более двух месяцев заработной платы сотрудникам.