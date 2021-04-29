Магадан, , 03:23 — REGNUM Губернатор Колымы Сергей Носов утвердил график жизнедеятельности региона на предстоящих майских праздниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе областного правительства.

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Так, в майские длинные выходные будет работать правительство Магаданской области, министерства и ведомства. В плановом режиме будут предоставляться госуслуги, в том числе и в МФЦ.

Не прекратят работу и лечебно-профилактические учреждения — жители смогут пройти вакцинацию от COVID-19, а также попасть на приём к специалистам в поликлиники. Госпитализации и операции также будут проводиться в плановом режиме.

С 4 по 7 мая будут работать дежурные группы в детских садах. Для учащихся 9 и 11 классов будут проводиться консультации по сдаче ЕГЭ И ГИА.

В состоянии постоянной готовности будут поддерживать силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО в предстоящие длинные майские выходные многие жители будут работать, поэтому деятельность детских садов решено не приостанавливать.