Москва, 29 апреля 2021, 03:19 — REGNUM Арбитражный суд Москвы полностью отклонил претензии Минпромторга России к центру кораблестроения — ФГУП «Крыловский государственный научный центр» из Санкт-Петербурга. Решение судьи Титовой ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В деле речь шла о взыскании пени в размере 175 822 500 рублей, но детали пока не сообщаются, так как обнародована только результативная часть вердикта.
«В удовлетворении исковых требований отказать», — решила судья.
Напомним, дело начато в феврале 2021 года. До этого в январе было отклонено требование министерства о взыскании 93,5 млн рублей.
Для справки: Крыловский центр работает с 1894 года и за годы работы выполнил для министерства сотни контрактов на сумму более 30 млрд рублей.
24 мая 2021 года архангельский арбитраж рассмотрит иск Архангельской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ведомство требует привлечь ФГУП к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.49 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции»).