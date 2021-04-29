Москва, , 03:19 — REGNUM Арбитражный суд Москвы полностью отклонил претензии Минпромторга России к центру кораблестроения — ФГУП «Крыловский государственный научный центр» из Санкт-Петербурга. Решение судьи Титовой ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В деле речь шла о взыскании пени в размере 175 822 500 рублей, но детали пока не сообщаются, так как обнародована только результативная часть вердикта.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — решила судья.

Напомним, дело начато в феврале 2021 года. До этого в январе было отклонено требование министерства о взыскании 93,5 млн рублей.

24 мая 2021 года архангельский арбитраж рассмотрит иск Архангельской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ведомство требует привлечь ФГУП к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.49 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции»).