Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Средства в размере $100 млн для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Индии будут потрачены США, 28 апреля сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Указанная сумма пойдет на поставки в страну лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средств индивидуальной защиты и наборов для проведения экспресс-тестов на коронавирус. Самолеты с этой помощью начнут прибывать в Индию с 29 апреля.

США также собираются заказать для индийской стороны 20 млн доз вакцины от COVID-19 у британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в индийскую столицу Нью-Дели была доставлена самолетом МЧС России первая партия российской гуманитарной помощи для Индии.

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