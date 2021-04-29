Шанхай, Китай, , 03:15 — REGNUM Международный курорт Шанхай, в котором находится Шанхайский Диснейленд, получил более 40 млрд юаней (около $6,16 млрд) доходов от туризма с момента его открытия для публики в 2016 году, сообщает агентство Синьхуа.

За последние пять лет курорт, по данным его администрации, посетили более 83 млн человек. Несмотря на последствия эпидемии COVID-19, курорт зафиксировал около 14,09 млн туристов в 2020 году, что составляет около 80% от потока посетителей годом ранее и получил примерно 7 млрд юаней дохода.

В этом году курорт планирует провести около 150 мероприятий, в том числе фестиваль лаванды и неделю кино. Ожидается, что Шанхайская международная музыкальная деревня, расположенная на территории курорта, также возобновит свою работу.