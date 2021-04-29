Красноярск, , 04:08 — REGNUM В четверг, 29 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +10…+12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 29 на 30 апреля ожидается до +2…+4 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 30 апреля, в Красноярске до +9…+13 °C днём и +2…+5 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В субботу, 1 мая, в Красноярске ожидается до +12…+14 °C днём. Ночью — до +3…+6 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 апреля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы западного ветра до 15−18 м/с. В центральных районах и в горах южных районов местами сильные дожди, в горах с мокрым снегом, ночью и утром на севере центральных районов и на перевалах южных районов на дорогах сохранится гололедица.