Пекин, , 03:13 — REGNUM Ведущий китайский производитель транспортных средств на новых источниках энергии BYD Company Limited сообщил о резком росте прибыли и выручки за первый квартал 2021 года, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа

В последнем ежеквартальном отчете, поданном на Шэньчжэньскую фондовую биржу, компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне сообщила, что в прошлом квартале она зафиксировала 237 млн юаней (около $36,6 млн) чистой прибыли, что на 110,7% больше, чем годом ранее.

В период с января по март выручка компании выросла на 108,3% в годовом исчислении до 40,99 млрд юаней.