Пекин, , 03:10 — REGNUM Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо с 29 апреля, заявил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Исходя из недавних изменений международных цен на нефть, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае будут увеличены на 100 юаней (около $15,42) и 95 юаней за тонну соответственно, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформам КНР.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования Китая, если международные цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней за тонну и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, будут соответствующим образом скорректированы на внутреннем рынке страны.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая, а именно Китайской национальной нефтяной корпорации, Китайской нефтехимической корпорации и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации, было предложено поддерживать добычу нефти и облегчать ее транспортировку для обеспечения стабильных поставок.