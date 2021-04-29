Благовещенск, , 03:07 — REGNUM Число выявленных носителей коронавируса в Приамурье за последние сутки увеличилось на 11 человек (днём ранее — на 12). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 274 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Среди всех вновь выявленных носителей коронавируса шесть человек болеют ОРВИ, ещё пять — пневмонией. Суточный темп прироста составил 0,1%.

За всё время в Приамурье провели уже более 912 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 2284.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области за последние сутки не было смертей среди пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Приамурье жертвами COVID-19 стали 277 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всем епархиям Русской православной церкви в преддверии Пасхи разослано циркулярное письмо о необходимости соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.