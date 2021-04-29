Владивосток, , 03:11 — REGNUM Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России, используя актуальные данные Росстата за прошедший март, подсчитали, во сколько обойдётся приморцам традиционное блюдо выходного дня — шашлык, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Итак, два кг традиционной для шашлыка свинины без кости обойдутся в 909 рублей, за год свинина подорожала всего на 2,2%. Два кг более диетической говядины — чуть дороже — в 1111 рублей, мясо за год подорожало на 5,9%. Причиной повышения цен стал рост затрат производителей: в 2020 году слабел рубль, и в результате подорожали корма и ветеринарные препараты (часть из них — импорт или с импортной составляющей) для свиней и коров.

Как пояснили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, свинина в Приморье подорожала меньше, чем говядина, потому что в 2020 году местные свиноводы увеличивали поставки на рынки края. Говядина в основном, привозная, поэтому в её цену включены и заметные логистические издержки.

Несколько сэкономить на шашлыках можно, сделав их из куриного мяса. Два кг охлажденных или замороженных кур обойдутся всего в 416 рублей. Хотя, если сравнивать цены на мясо кур в годовом выражении, за год они выросли чуть более чем на 10%.

Меньше прибавили в стоимости куриные окорочка — их цена выросла на 7,1%. Два кг окорочков будут стоить 428 рублей.

Диетическая индейка обойдется любителям шашлыка в 772 рубля за два кг. За год ее стоимость выросла всего на 1,5%.

Шашлык можно приготовить не только из мяса, но и из рыбы. Два кг охлажденной или мороженой рыбы лососевых пород обойдутся примерно в 1095 рублей. За год стоимость рыбы выросла на 3,9%.

В целом годовая инфляция в Приморье в марте составила 5,7%, ниже, чем в целом по России, — 5,8%. По прогнозу Банка России, по итогам 2021 года инфляция по стране составит 4,7−5,2%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая общероссийская инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, вкусный шашлык получается из мяса хорошего качества. Лучше его покупать на рынке или в магазине. При покупке в местах несанкционированной торговли, можно приобрести мясо больного животного и заразиться сальмонеллезом и паразитарными заболеваниями, сообщается на сайте Роспотребнадзора.