Нижний Новгород, , 03:06 — REGNUM В рамках банкротного дела, инициированного в отношении старейшего судоремонтного предприятия России — ООО «Городецкий судоремонтный завод», банк «Зенит» требует включить в реестр кредиторов долг в размере более 168,5 млн рублей. Завод с 80-летней историей был признан банкротом в начале апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Нижегородский арбитраж планирует рассмотреть претензии банка «Зенит» на сумму 168 579 693 рубля 43 копейки 21 июня 2021 года.

7 апреля 2021 года ООО, которое ранее было под наблюдением, признали банкротом.

«На дату рассмотрения вопроса о переходе в следующую процедуру установлена и включена в реестр требований кредиторов задолженность в сумме 284 315 тыс. рублей», — отмечается в материалах дела.

Конкурсное производство продлится пять месяцев — до 6 сентября 2021 года. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложили на временного управляющего Петра Науменко. Заседание по выбору постоянного управляющего пройдёт 7 июня.

Напомним, завод является градообразующим для нижегородского Городца. На 2020 год на нем работали около 200 человек. Предприятие позиционировалось как одно из крупнейших в своей сфере на средней и верхней Волге. Владельцами являются Сергей Миронов и принадлежащее ему ООО «Ока-Волга».