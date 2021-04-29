Нижний Новгород, 29 апреля, 2021, 03:06 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела, инициированного в отношении старейшего судоремонтного предприятия России — ООО «Городецкий судоремонтный завод», банк «Зенит» требует включить в реестр кредиторов долг в размере более 168,5 млн рублей. Завод с 80-летней историей был признан банкротом в начале апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Aleksey Igonin Городецкий судоремонтный завод

Нижегородский арбитраж планирует рассмотреть претензии банка «Зенит» на сумму 168 579 693 рубля 43 копейки 21 июня 2021 года.

7 апреля 2021 года ООО, которое ранее было под наблюдением, признали банкротом.

«На дату рассмотрения вопроса о переходе в следующую процедуру установлена и включена в реестр требований кредиторов задолженность в сумме 284 315 тыс. рублей», — отмечается в материалах дела.

Конкурсное производство продлится пять месяцев — до 6 сентября 2021 года. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложили на временного управляющего Петра Науменко. Заседание по выбору постоянного управляющего пройдёт 7 июня.

Напомним, завод является градообразующим для нижегородского Городца. В 2020 году на нем работали около 200 человек. Предприятие позиционировалось как одно из крупнейших в своей сфере на средней и верхней Волге. Владельцами являются Сергей Миронов и принадлежащее ему ООО «Ока-Волга».