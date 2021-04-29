Пекин, , 03:05 — REGNUM Второй Пекинский международный фестиваль садов открылся в Выставочном парке Пекина, где в 2019 году проходила Пекинская международная садоводческая выставка, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

В этом году фестиваль, охватывающий общую площадь около 60 000 квадратных метров, включает в себя выставки цветочного искусства и горшечных растений, а также конкурсы садового дизайна. В общей сложности 30 садов, созданных китайскими и зарубежными дизайнерами, будут представлены на мероприятии, которое продлится до 15 октября.

«Мы надеемся предложить посетителям фестиваля в этом году захватывающий опыт, чтобы они могли насладиться красотой природы и садоводства», — сказал директор компании-оператора выставочного парка Beijing Shiyuan Investment Development Co., Ltd., Ян Юнцзе.

Пекинский выставочный парк, расположенный в северном пригороде города, принял более 170 культурных мероприятий и в прошлом году. Также за прошедший год его посетило около 400 000 гостей.