Пекин, , 03:00 — REGNUM Китайские органы контроля за уплатой налогов и вещанием заявили, что они расследуют обвинения против китайской актрисы Чжэн Шуан в уклонении от уплаты налогов, получении заоблачного вознаграждения и мошенничестве с контрактами, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Шанхайская муниципальная налоговая служба проводит расследование налоговых проблем Чжэн в соответствии с налоговым законодательством, в то время как Пекинское муниципальное бюро радио и телевидения начало расследование затрат на производство соответствующей телевизионной драмы и того, сколько в результате было заплачено актрисе в качестве гонорара.

Чиновники из двух правительственных органов заявили, что они будут строго расследовать нарушения законов и нормативных актов, решительно расследуя такие вопросы, как заоблачное вознаграждение актеров и уклонение от уплаты налогов, а также принимая меры по исправлению положения.

Контракты на производство телепрограмм должны быть тщательно изучены, чтобы создать благоприятные условия для качественного развития телевизионной отрасли страны, считают наблюдатели.