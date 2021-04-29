Пекин, , 02:55 — REGNUM По словам высокопоставленного китайского чиновника в области здравоохранения, в тридцати провинциальных регионах страны созданы надзорные платформы для оказания медицинских услуг с использованием интернета, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Это соответствует требованию Национальной комиссии здравоохранения КНР, которая сделала надзор необходимым условием для оказания медицинских услуг онлайн, отметила, официальный представитель комиссии Цзяо Яхуэй.

К настоящему времени власти одобрили более работу более 1100 интернет-больниц, в которых доступны такие услуги, как онлайн-прием, выписывание рецептов и проведение консультаций.

«Медицинские услуги по интернету сыграли важную роль во время эпидемии COVID-19. Для пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями, которые регулярно принимают лекарства, местные власти разработали специальную политику в отношении онлайн-сервисов», — сказала она.

Цзяо добавила, что комиссия усилит требования к интернет-больницам, дабы убедиться, что они поддерживаются обычными медицинскими учреждениями и включены в систему контроля качества.