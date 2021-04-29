Пекин, , 02:51 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая подчеркнуло необходимость строго соблюдения мер по борьбе с эпидемией на туристических объектах по всей стране в преддверии празднования Дня труда, начинающегося 1 мая, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

На телеконференции министерство призвало туристические объекты ограничить количество посетителей в ключевых сферах вроде билетных касс, входах, основных достопримечательностях и обеденных зонах.

Туристические маршруты должны быть оптимизированы, чтобы предотвратить переполненность в популярных местах, заявили в министерстве. Органам надзора было рекомендовано обеспечить соблюдение туристами мер по сдерживанию COVID-19, охватывающих транспорт, проживание, питание, магазины и другие сектора.

Также Министерство образования Китая 28 апреля опубликовало уведомление, требующее от школ соблюдать противоэпидемические меры во время каникул, усилить руководство по охране здоровья для учащихся и сотрудников, а также следить за состоянием их здоровья.

Китай ожидает увидеть около 250 млн внутренних путешественников во время предстоящих праздников, большинство из которых будут туристами.