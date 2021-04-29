Пекин, , 02:48 — REGNUM Количество смертельных дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, сократились более чем на 20 тыс. за 10 лет, прошедших с тех пор, как Китай ввел уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде в 2011 году, если сравнивать с периодом 2000−2010 годов, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Это снижение является значительным, учитывая, что общее количество автотранспортных средств по всему Китаю выросло на 181 млн, а число водителей — на 259 млн за последнее десятилетие.

Заместитель главы бюро управления дорожным движением при Министерстве общественной безопасности КНР Лю Юпэн опубликовал эти цифры 28 апреля, подробно рассказав о том, как криминализация вождения в нетрезвом виде привела к снижению уровня смертности в ДТП и частоты нетрезвого вождения за рулем.