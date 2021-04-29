Пекин, , 02:44 — REGNUM Государственный совет Китая в среду объявил о назначении должностных лиц в новое агентство по профилактике и контролю заболеваний, сообщает 28 апреля агентство синьхуа

Ван Хэшэн был назначен главой национального управления по профилактике заболеваний и борьбе с ними. Чан Цзилэ, Шэнь Хунбин и Сунь Ян были назначены заместителями главы.

Помимо нового управления, в Китае уже существует Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний, известный также как China CDC.