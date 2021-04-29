Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден считает, что он «унаследовал находящуюся в кризисе страну». Об этом президент заявил в ходе выступления 28 апреля перед Конгрессом США, сообщили в пресс-службе американской администрации.

Речь главы государства была посвящена 100 дням с момента его вступления в должность. Байден отметил, что когда он стал президентом, в США бушевала одна из «страшнейших пандемий, разразился худший экономический кризис со времен Великой депрессии и страна наблюдала за ужаснейшей атакой на демократию, которой не было со времен Гражданской войны».

Однако, по словам президента, государство «снова пришло в движение» и способно использовать «опасности как перспективы, кризис — как возможности, а провалы — как преимущества».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Джо Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США, предполагающий выделение более $2 трлн.

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