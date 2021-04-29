Пекин, , 02:40 — REGNUM Власти Китая в области кино продолжат борьбу с нарушением авторских прав на фильмы, чтобы поддержать здоровое развитие киноиндустрии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Администрации кино Китая (CFA), передает 28 апреля агентство Синьхуа.

Это заявление было опубликовано в ответ на недавний рост числа таких коротких видеороликов, нарушающих авторские права. В сотрудничестве с Национальной администрацией по авторским правам CFA продолжит усиливать борьбу с нарушением авторских прав на фильмы, говорится в заявлении.

CFA также будет регулировать и наказывать производителей и операторов платформ, которые копируют, редактируют или распространяют фильмы без разрешения, чтобы защитить законные права и интересы владельцев авторских прав на фильмы.

Защита авторских прав на фильмы будет стимулировать жизнеспособность инноваций и творчества, а также способствовать развитию высококачественных фильмов, говорится в нем.

CFA всегда придавала большое значение защите авторских прав на фильмы и пресекала незаконные действия вместе с органами общественной безопасности, говорится в заявлении администрации.