Париж, , 02:13 — REGNUM Каждый вечер в Париже десятки человек всех возрастов собираются перед центрами вакцинации, надеясь получить одну из доз от COVID-19, которые не были использованы в течение дня. Об этом 28 апреля сообщает Le Parisien.

«Я пришел спросить сегодня утром, и мне сказали, что с 17 часов можно надеяться получить прививку, если останутся дозы», — говорит 52-летний Фредерик. Его возраст даёт ему преимущество, так как старшие имеют приоритет. Учитывая небольшое количество потенциальных доз, люди младших возрастов имеют крайне малые шансы.

«Возможно вам повезет и вы сможет пройти вакцинацию, ведь моим некоторым друзьям посчастливилось получить вакцину», — говорит 30-летний Рафаэль. В случае невозможности привиться во Франции мужчина планирует поехать на вакцинацию в США, так как помимо французского имеет ещё и американское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что к 29 апреля «60% людей старше 60 лет будут вакцинированы первой дозой вакцины против COVID-19».