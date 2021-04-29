Париж, , 02:06 — REGNUM Во Франции в центре вакцинации в пригороде Парижа 3 апреля произошла ошибка и 54 человека получили дозу физиологического раствора вместо вакцины Pfizer. По словам врача, ответственного за центр вакцинации, причиной ошибки является проблема связанная с подготовкой вакцины. Об этом 27 апреля сообщает Le Parisien.

Согласно сообщению центра вакцинации, «сотрудники ошибочно использовали флаконы с сывороткой», но «эта инъекция безопасна для человека».

Пациентам 15 апреля поступил звонок от вакцинационного центра о том, что они получили «слабую иммунизирующую дозу», и потому им нужно сделать инъекцию ещё «двух новых доз». В последующие дни им по почте из центра вакцинации пришли письма, датированные 12 апреля. В которых сообщалось, что пациентам была введена «невакцинирующая доза, состоящая из физиологического раствора».

Подобная ошибка также была допущена 20 апреля в центре вакцинации Эперне на востоке Франции. Там дозу физиологического раствора вместо вакцины Pfizer/BioNTech получили 140 человек.

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