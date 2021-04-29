Пекин, , 01:55 — REGNUM Китайские учреждения по защите детей будут предлагать профессиональные услуги социальной работы и следить за тем, чтобы каждый социальный работник отвечал максимум за 40 детей, сообщает агентство Синьхуа.

Министерство гражданской администрации Китая 27 апреля заявило, что одобрило выпуск руководства для служб социальной работы детских учреждений, в котором впервые разъясняются требования к учреждениям, осуществляющим социальную работу.

Их социальная работа должна быть сосредоточена на надлежащем размещении нуждающихся детей при уделении приоритетного внимание постоянному размещению и ориентации на комплексные услуги в соответствии с руководящими принципами.

С 2006 года многие учреждения социального обеспечения детей в Китае изучают способы проведения социальной работы.