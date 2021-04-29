Пекин, , 01:52 — REGNUM Китайские власти запустили общенациональную кампанию по повышению осведомленности общественности о мошеннических практиках, а также месячную кампанию по борьбе с мошенничеством в телекоммуникациях и Интернете, сообщает агентство Синьхуа.

Лучше предотвратить преступление заранее, чем потом разбираться с его последствиями, заявил замминистра общественной безопасности Китая Ду Хангвэй, призвав к активному участию общественности из всех слоев общества в усилиях страны по борьбе с такой незаконной деятельностью.

В прошлом году китайская полиция раскрыла 322 000 дел, связанных с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и Интернета, и арестовала 361 000 подозреваемых, что помогло предотвратить экономические потери на сумму 459,8 млрд юаней (около $70,9 млрд), свидетельствуют официальные данные.