Наньнин, Китай, , 01:50 — REGNUM Жертвами ножевого нападения на детский сад в городе Бэйлю Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая стали два человека, еще 16 получили ранения, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в департаменте по связям с общественностью города Бэйлю, инцидент произошёл в детском саду городка Синьфэн примерно в 14:00 по местному времени 28 апреля. По данным на 22:00 того же деня, в результате погибли двое детей. Четырнадцать раненых получили необходимую медицинскую помощь, еще двое детей все еще находятся на операции.

Полиция арестовала подозреваемого в нанесении ножевых ранений, ведется расследование. Подробности по данному инциденту пока не сообщаются.