Дублин, , 01:48 — REGNUM Экстренную гуманитарную помощь в виде 700 кислородных концентраторов отправила Ирландия в Индию для борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба ирландского правительства.

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Сообщается, что также Дублин намерен отправить еще одну партию медицинского оборудования для помощи Индии — один генератор кислорода и 365 аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом само оборудование выделено из личных запасов министерства здравоохранения Ирландии, созданных на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекции на ирландской территории.

«И снова минздрав и ирландский народ демонстрируют солидарность с Индией в тяжелые времена», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, в ходе которых российский лидер предложил экстренную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Позднее из подмосковного Жуковского вылетел первый транспортный самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью для Индии.