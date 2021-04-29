Пекин, , 01:44 — REGNUM China Unicom, один из ведущих операторов связи Китая, отчитался о росте чистой прибыли на 21,2% в первом квартале на фоне усилий по стимулированию цифровой трансформации и качественного роста, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль, относящаяся к материнской компании, превысила 1,69 млрд юаней (около $260,7 млн), говорится в заявлении, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Доходы от бизнеса выросли на 8,2% до 73,92 миллиарда юаней за отчетный период, говорится в сообщении.

Число пользователей 5G компании увеличилось на 21,02 млн в первом квартале, а их общее число достигло 91,85 млн пользователей. Компания обеспечило покрытие сетью 5G всех городов страны, говорится в заявлении.