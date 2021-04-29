Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Сумму $26,1 млрд составила выручка американской компании Facebook по итогам первого квартала 2021 года, что на 48%, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 28 апреля сообщается на сайте компании.

Кроме того, в отчете корпорации указано, что чистая прибыль достигла $9,49 млрд (рост на 94%). Также возросло количество активных пользователей Facebook — до 2,85 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля американская корпорация Microsoft объявила, что по итогам первого квартала 2021 года ее выручка составила $41,7 млрд. Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 19%.

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