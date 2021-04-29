Нью-Йорк, США, , 01:24 — REGNUM По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в здании риелторской компании в американском городе Нью-Йорк, 28 апреля передает телеканал Spectrum News со ссылкой на полицию штата Нью-Йорк.

По информации полицейских, стрелявшим оказался сотрудник этой фирмы Барри Стюарт. В настоящее время подозреваемый находится на свободе и его объявили в розыск. Мотивы преступления не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в результате стрельбе в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) погиб один человек и еще трое получили ранения.

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