Бейрут, , 01:18 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 1478 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 524 241. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане от осложнений COVID-19 умерли 7224 человека.

При этом комитет по борьбе с COVID-19 порекомендовал правительству Ливана приостановить въезд в республику из Индии и Бразилии из-за выявления там новых штаммов SARS-CoV-2. Кроме того, в Ливане ввели общенациональный карантин с 1 по 4 мая для борьбы с коронавирусной инфекцией.