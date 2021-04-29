Манила, , 01:13 — REGNUM В столичном регионе Филиппин Маниле продлили карантин еще на две недели из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил филиппинский президент Родриго Дутерте в ходе обращения к народу.

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«Сожалею, что я вынужден продлить карантинные ограничения, потому что к этому подталкивает рост заболеваемости, а больницы переполнены», — заявил он.

Карантинные ограничения в Маниле продлеваются до 14 мая. Дутерте предупредил, что заболеваемость не пойдет на спад, если жители Филиппин не будут соблюдать необходимые меры предосторожности. В связи с этим он поручил правительству Филиппин ужесточить наказания за нарушение санитарных требований.