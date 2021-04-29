Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Назначение бывшего постоянного представителя Вашингтона при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства по международному развитию США (USAID) одобрил американский Сенат. Об этом 28 апреля сообщается на сайте законодательного органа.

За это решение проголосовали 68 сенаторов, а 26 членов верней палаты парламента страны проголосовали против. Вскоре Саманту Пауэр должны привести к присяге.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Джо Байден решил выдвинуть Саманту Пауэр на пост главы USAID 12 января. 4 февраля ее кандидатура была представлена в Сенате.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США рассмотрит кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы USAID