Белград, , 01:32 — REGNUM После закладки трёх камней фундамента — по одному из Боснии, Герцеговины и Хорватии, откуда хорваты прибыли на сербскую территорию, в Суботице было запущено строительство хорватского дома в Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Правительство Хорватии пожертвовало 350 000 евро на будущий двухэтажный дом площадью 900 квадратных метров, который станет домом для учреждений хорватского национального меньшинства в Сербии-хрватского национального совета, института культуры Хорватии и издательства «хорватское слово».

Председатель Хорватского национального совета в Сербии Ясна Войнич подчеркнула, что это чрезвычайно важный проект для хорватского меньшинства в Сербии после возведения дома бана Иосипа Елачича в Петроварадине и помещений в Белграде, предоставленных властя в Сербии.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил по этому поводу, что хорватское меньшинство в Сербии должно иметь гарантированное представительство в провинциальных и республиканских учреждениях, как это имеет место с сербами в Хорватии.