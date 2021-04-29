Бразилиа, , 00:52 — REGNUM Производство собственной вакцины Butanvac от коронавирусной инфекции запустил бразильский Институт Бутантан, заявил губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа 28 апреля в ходе пресс-конференции.

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Предполагается, что к середине июля будет выпущено 18 млн доз препарата. Дориа отменил, что препарат пока еще не прошел испытания на людях. Вакцина создана с помощью обезвреженного вируса птичьего гриппа и S-белка бразильского штамма коронавируса P.1.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 14 441 563.

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