Минск, , 00:49 — REGNUM В вечернем эфире 28 апреля государственное телевидение Белоруссии представило очередной фильм про оппозиционеров, планировавших заговор с целью государственного переворота силовыми методами. Новая кинолента называется «Убить президента».

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Две серии фильма показали в лучшее время на государственном телеканале «ОНТ». В основу нового произведения белорусских пропагандистов положены оперативные материалы КГБ — в том числе тайного прослушивания переговоров, съёмок закрытой камерой, допросов в следственном изоляторе ведомства — «Американке».

По версии создателей фильма, за заговором стояли спецслужбы США. Однако единственное этому подтверждение — заявление арестованного политэмигранта Юрия Зенковича о том, что в США к нему подходили некие люди, один из которых якобы имел отношение к ЦРУ.

В фильме использованы комментарии бывшего руководителя «Института национальной безопасности» (школы КГБ), а ныне профессора «Академии управления при президенте» Станислава Князева: он уверен, что планировалась военная операция с вторжением из Литвы на боевиков на внедорожниках. По его сведениям, на заговор американский «Фонд Сороса» якобы выделил $500 млн.

Также выступил с показаниями на заговорщиков осужденный Владимир Чуденцов (ранее известный как Владимир Зуев). Он заявил о контактах Зенковича с нынешним советником президента США Майклом Карпентером — нынешним советником президента США Джозефа Байдена.

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Чуденцов был по осужден по нескольким статьям белорусского УК задолго до появления заговора. Русофобствующего блогера (в начале 90-х — почитателя Лукашенко) задержали за провоз наркотиков с Украины, а при обыске дома нашли также порнографические материалы, свидетельствующие о гомосексуальных связях — в том числе с 15-летним мальчиком-детдомовцем из провинциального городка. Информацию об этом в 2019 году распространили сотрудники белорусских спецслужб через подконтрольные им телеграм-каналы.

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Осужденному не только известно о контактах Зенковича и планах заговорщиков, но и то, что центральной фигурой среди них был эмигрировавший из Белоруссии в США психиатр Дмитрий Щигельский. Именно он поставил Александру Лукашенко диагноз «мозаичная шизофрения».

Комментируя заговор, Чуденцов заявил: «Щигельский — это мозговой центр». По его мнению, Зенкович был подконтролен Щигельскому. Аналогичное мнение о психиатре выразил другой заговорщик — литератор Александр Федута.

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