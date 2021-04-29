Маунтин-Вью, США, , 00:30 — REGNUM Пользователи Google Stadia получили возможность искать игры в его библиотеке. Об этом 29 апреля сообщила страница облачного игрового потокового сервиса.

Стоит отметить, что функция поиска появилась на платформе впервые с момента её запуска в ноябре 2019 года. В своём блоге разработчики рассказали о том, какие функции появятся в Stadia в ближайшее время.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1387445986814005248

Напомним, в апреле 2021 года в каталоге Google Stadia появились десять игр от независимых разработчиков. Эти проекты были реализованы в рамках программы Stadia Makers, запущенной сервисом в марте 2020 года

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