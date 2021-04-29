Кито, , 00:19 — REGNUM В тюрьме эквадорского города Гуаякиль произошли столкновения между заключенными, сообщает пресс-служба Национального управления тюрем Эквадора.

«Благодаря превентивным действиям и мерам, принятым этим институтом и национальной полицией, ситуация находится под контролем», — заявили в ведомстве.

Тем не менее, в ходе беспорядков погибли четверо заключенных. Еще 12 получили различные травмы и были госпитализированы. При этом глава МВД Эквадора Габриэль Мартинес заявил, что распорядился усилить меры безопасности во всех местах лишения свободы, чтобы предотвратить возможное насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в трех тюрьмах Эквадора произошли бунты заключенных. Они вспыхнули из-за конфликта двух банд наркоторговцев. В результате беспорядков погибли не менее 79 человек.

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