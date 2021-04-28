Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Кевин Файги заявил, что его действительно впечатлил подход режиссёра Хлои Чжао к процессу кинопроизводства. Об этом 28 апреля сообщил портал Comicbook.

Руководитель студии Marvel рассказал, что Чжао постоянно боролась за то, чтобы съёмки проходили в реальных местах без использования зелёного фона. Он отметил, что однажды посмотрел запись одной из сцен на фоне заката и был очень впечатлён, когда понял, что в ней вообще не используются спецэффекты.

Продюсер добавил, что он лучше понял стиль Чжао, когда посмотрел её фильм «Земля кочевников».

Напомним, в феврале 2021 года Хлоя Чжао назвала кинокомикс «Вечные» скучным и заявила, что Marvel «сильно рискует» с этим фильмом. При этом режиссёр выразила надежду, что кинокомпания сможет удивить поклонников этим проектом.

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