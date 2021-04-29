Вашингтон, , 07:56 — REGNUM США обеспокоены судьбой радиостанции «Радио свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ-иноагент) и будут стараться помочь ей с трудностями, с которыми она столкнулась в России, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен заверил, что Соединенные Штаты хотят быть полезными радиоцентру и попытаются найти решение сложившимся проблемам.

Отмечается, что данная ситуация уже обсуждалась с российской стороной.

Напомним, отсутствие маркировки иностранного агента обернулось для ООО «Радио свободная Европа/Радио Свобода» (включено в России в список СМИ-иноагентов) штрафом в 11 млн рублей.