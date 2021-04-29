29 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Скорость массовой вакцинации от коронавируса в России оставляет желать лучшего. Если с проблемой масштабирования производства вакцин власти худо-бедно справляются, то переубедить граждан, не желающих вакцинироваться, пока не удалось.

ИА REGNUM, , 08:09 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 в России идет не так быстро, как хотелось бы властям, к концу апреля 2021 года, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, одной дозой вакцины от COVID-19 в стране привиты порядка 12,1 миллиона человек, полностью прошли курс вакцинации только 7,7 миллиона граждан. При этом кампания по массовой вакцинации в России началась 18 января.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

Ускорить темпы вакцинации мешают две проблемы. Первая — это неспособность российской фармацевтической промышленности быстро масштабировать производство вакцин. Оказалось, что некоторые критически важные компоненты производства вакцины, в частности, так называемые биореакторы, в России просто не производятся — их нужно закупать за рубежом. А на международном рынке на такое оборудование, естественно, ажиотажный спрос — большинство стран пытается наладить производство вакцины. Недавно директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург допустил возможность увеличения минимального интервала между введением первого и второго компонентов наиболее распространенной российской вакцины «Спутник V». Связано это в первую очередь с тем, что объемы производства второго компонента отстают от первого. Тем не менее определенные производственные мощности в стране есть и они постепенно наращиваются.

Вторая проблема куда серьезнее — большое количество граждан просто не хочет вакцинироваться. Среди них есть принципиальные антипрививочники, которые считают любую вакцинацию вредной и прививаться не собираются ни при каких обстоятельствах. Есть, кто справедливо опасается до конца не выявленных последствий вакцинации от коронавируса, ведь все вакцины от COVID-19 были разработаны в очень короткий срок и до конца не известно, будут ли от них какие-то долгосрочные побочные эффекты на организм. Также есть определенное число тех, кто уже переболел COVID-19 и при этом не обращался за помощью к медикам, большинство из этих людей также не спешит прививаться.

Однако относительно низкие цифры массовой вакцинации отодвигают перспективу снятия ограничительных мер, от которых все уже порядком устали, на более отдаленные сроки.

Сергей Собянин в кол-центре по профилактике коронавируса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российские власти начали задумываться: как бы побудить граждан сделать прививку? Начать решили с наиболее уязвимой группы населения — граждан старше 60 лет.

Как это обычно бывает, тон задал мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник объявил, что в Москве запускается программа жителей старше 60 лет, сделавших прививку от коронавируса. По словам Собянина, москвичи старше 60 лет, привившиеся от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты или промокоды.

«Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Подарочные карты будут выдаваться в городских поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте. Потратить деньги можно будет на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках, заведениях общественного питания.

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Мобильный пункт вакцинации в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

Начинание Собянина предложил расширить депутат Государственной думы, руководитель фракции «Справедливая России» Сергей Миронов. Парламентарий предлагает распространить московскую инициативу на всех малоимущих граждан России.

«Считаю, этому примеру должны последовать и другие регионы России, причем состав участников может быть расширен за счет малоимущих», — сказал Миронов.

Политик уверен, что акция станет хорошей проверкой региональных властей на предмет эффективной работы с бизнес-сообществом.

«Частные компании должны быть заинтересованы в ней, ведь выделенные на нее средства — это хороший рекламный ход и гарантированный целевой потребительский спрос», — сказал он.

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На Чукотке, где распространение коронавируса довольно низкое, решили поднять ставки и обещают всем гражданам старше 60 лет, вакцинировавшимся от COVID-19, по 2 тысячи рублей единовременно.

Для получения выплаты нужно обратиться в Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счёта. На данный момент идёт работа по формированию нормативной базы для выплаты, разъяснили специалисты центра.

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Рыбак. Анадырь, Чукотка Андрей Шапран © ИА REGNUM

В Туве власти также задумались о возможности поощрить граждан старше 60 лет вакцинироваться от COVID-19 — вопрос обсуждался на аппаратном совещании в республиканском минздраве.

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На Колыме губернатор Сергей Носов дал поручение региональному министерству труда разработать меры поощрения для тех, кто вакцинировался от коронавируса. При этом в Магаданской области отмечается стабильная ситуации по коронавирусу, ежедневно выявляется по 3−4 случая заражения. Смертельных случаев нет давно.

Законодательное собрание Оренбургской области обсуждает возможность выплаты в размере 1 тысячи рублей за счет бюджета тем гражданам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. «Нужна ли оренбургскому бюджету такая трата?» — задает вопрос Законодательное собрание региона на своей странице в Instagram.

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Поможет ли материальное поощрение побороть нежелание граждан вакцинироваться — покажет время.