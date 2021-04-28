Ханты-Мансийск, , 23:53 — REGNUM В Югре в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в майские праздники не будут проводиться парады, массовые шествия, митинги, другие публичные мероприятия, связанные с участием большого количества людей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе в мае будут проведены мероприятия, которые максимально переведены в онлайн-режим. Во всех муниципальных образованиях пройдут всероссийские онлайн акции."Бессмертный полк» проводится в онлайн формате."Бессмертный полк в небе Югры» будут наблюдать жители всего региона. Самолеты пролетят над Сургутом и Нижневартовском», — отметила губернатор ХМАО НАталья Комарова.

Жителям Югры предлагается возложить цветы к мемориалам, а также присоединиться к акциям #Окна_Победы, #Мирные_окна, «Рассвет Победы» и «Радость Победы».