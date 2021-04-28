Нью-Дели, , 23:49 — REGNUM Первый транспортный самолет МЧС России с гуманитарной медицинской помощью для Индии совершил посадку в аэропорту Нью-Дели, сообщает 28 апреля пресс-служба МЧС РФ.

Самолет с 10 тоннами медицинского оборудования прибыл в 23:10 мск.

Это первый из двух самолетов, вылетевших 28 апреля с медицинским грузом из подмосковного Жуковского в Индию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди пообещал оказать Индии экстренную гуманитарную помощь в условиях новой вспышки эпидемии коронавируса в этой стране.

Напомним, в последние недели в Индии ежедневно выявляют свыше 300 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и несколько тыс. смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Больницы страны переполнены, Индия испытывает критическую нехватку кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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