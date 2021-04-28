Ливерпуль, Великобритания, , 23:43 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, журналист Даниэль Лонго в своем твиттере сообщил о желании «Эвертона» приобрести в ближайшее трансферное окно защитника «Ювентуса» Мериха Демирал.

По данным источника, ливерпульский клуб готовит трансферное предложение с компенсацией в размере 25−30 миллионов евро.

23-летний турецкий защитник примкнул к системе «Ювентуса» летом 2019 года и с того момента провел в составе основной команды 31 матч и отличился 3 (1+2) очками по системе «гол+пас».