Вашингтон, 28 апреля, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Восстановление экономики США происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось, однако этот процесс пока остаётся неравномерным. Об этом заявил 28 апреля председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Federalreserve Джером Пауэлл

Он отметил, что пути развития экономики по-прежнему в значительной степени зависят от темпов распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, в том числе от прогресса в вакцинации.

«Кризис в сфере общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономику, и экономические риски сохраняются в перспективе», — сказал Пауэлл.

Глава ФРС также сообщил, что регулятор продолжит придерживаться политики низкой ставки и не планирует реагировать в случае временного роста инфляции выше целевых 2% в текущем году.

«Маловероятно, что мы увидим постоянное движение инфляции вверх таким образом, чтобы мы изменили инфляционные ожидания», — пояснил он.

Напомним, ранее сегодня ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне в 0−0,25%.