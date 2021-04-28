Лос-Анджелес, США, , 23:41 — REGNUM Райан Рейнольдс намекнул, что он тоже является отличным кандидатом на роль Джонни Кейджа в фильме «Мортал Комбат 2». Шутливый пост актёр разместил 28 апреля на своей странице в Twitter.

Рейнольдс выложил анимированное изображение, на котором предстал в образе Кейджа. Актёр спросил подписчиков о том, что ему делать со слухами по поводу кастинга и пошутил по поводу тарифного плана на мобильную связь. В конце публикации он разместил известный лозунг из игр Mortal Kombat «Finish «em!!».

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1387488488338169856

Стоит отметить, что пост Райана Рейнольдса стал своеобразным ответом на публикацию рестлераМайка Мизанина, в которой он дал понять, что является идеальным кандидатом на роль Джонни Кейджа. Пост Мизанина в свою очередь шутливо поддержал создатель серии Mortal Kombat Эдвард Бун.

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