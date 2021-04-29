Штат Калифорния, США, , 07:52 — REGNUM В США арестовали гражданина России и подданного Швеции Романа Стерлингова за отмывание денег. Об этом стало известно из документов суда округа Колумбия.

Стерлингова задержали за незаконные криптовалютные операции на сумму $336 млн.

Подозреваемый осуществлял переводы через bitcoin-миксер Bitcoin Fog в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. За этот период он совершил транзакции на более чем $1,2 млн биткоинов. Также зафиксировано, что деньги проходили через крупные площадки по торговле наркотиками.

Стерлингов был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе.