Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 28 апреля сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25%», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что комитет считает целесообразным поддерживать такой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а инфляция — целевых 2%.

ФРС США уже в девятый раз подряд сохраняет базовую ставку после того, как дважды внепланово понизил её в марте 2020 года.