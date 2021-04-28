Вашингтон, 28 апреля, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США по итогам заседания 28 апреля сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Rdsmith4 Штаб-квартира ФРС

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25%», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что комитет считает целесообразным поддерживать такой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а инфляция — целевых 2%.

Решение регулятора совпало с ожиданиями большинства аналитиков. ФРС уже в девятый раз подряд сохраняет базовую ставку после того, как дважды внепланово понизила её в марте 2020 года.